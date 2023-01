Palermo, Graves: “I rosanero mi seguivano da tempo. Dal Randers alla Serie B…”

Un prospetto di qualità, con rimarchevoli potenzialità sul piano atletico e strutturale, e ampi margini di miglioramento in chiave futura. Simon Graves , difensore centrale classe 1999, è un nuovo calciatore del Palermo di Eugenio Corini . Già nel giro delle Nazionali giovanili danesi, tre presenze nell' Under 19 , l'ex Randers costituisce un investimento interessante per il club rosanero ed al contempo una pedina che completa il roster di opzioni nel reparto arretrato a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella.

Mole imponente, forza fisica e abilità nel gioco aereo, Graves è ben presto finito nel ricco e variegato database del City Football Group, monitorato minuziosamente dal comparto scouting della holding e quindi vagliato con attenzione dal direttore sportivo Leandro Rinaudo in ottica Palermo. Nel corso di un'intervista rilasciata al portale online danese "Bold" il calciatore classe 1999 si è espresso sulla scelta maturata di vestire la maglia rosanero, come Simon Kjaer, oggi in forza al Milan di Pioli , suo connazionale ed omologo di ruolo che ha già scritto pagine importanti nel Palermo targato Maurizio Zamparini . Di seguito le dichiarazioni di Simon Graves Jensen .

"È un grande cambiamento per me e non vedo l'ora di mettermi alla prova in un altro paese e in un campionato importante come la Serie B. Il Palermo mi seguiva già da un po' di tempo e ho avuto un'ottima impressione del club. È una situazione un pò surreale dover passare da Randers ad un paese di grande tradizione calcistica come l'Italia. Questa è un'occasione che non voglio perdere e sento che il tempismo è assolutamente perfetto per passare ad uno step successivo della mia carriera professionale".