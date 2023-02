Palermo, grana lista over: out Lancini o Stulac? La situazione

Come riporta l'edizione odierna del "Corriere dello Sport" la dirigenza rosanero dovrà pensare ad una soluzione. L'indiziato numero uno a poter essere escluso dalla lista dei calciatori over sembra essere Edoardo Lancini. Assente dal gruppo negli ultimi due giorni di allenamenti. Con l'esclusione dell'unico superstite del Palermo della rinascita dopo il fallimento della vecchia società, il comparto difensivo sarebbe coperto in ogni ruolo. L'assenza di Davide Bettella, out per infortunio per ancora tre o quattro gare, non desta pensieri nella mente del tecnico Eugenio Corini. Renzo Orihuela e Simon Graves non incidono nelle liste essendo entrambi under, ma pur essendo pedine spendibili a medio-lungo termine sono tasselli impiegabili che vanno però inseriti gradualmente. Recuperato Alessio Buttaro, che può fungere da jolly nella retroguardia, da esterno basso di destra o braccetto in una difesa a tre. I nuovi innesti di Edoardo Masciangelo e Giuseppe Aurelio, seppur laterali mancini, sono spendibili anche in altre posizioni difensive.