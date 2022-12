Palermo, Gomes instancabile: l’ex Manchester City a centrocampo è una certezza

L'ex City nelle ultime tre partite ha riposato soltanto sei minuti

"Gomes, motorino instancabile. A centrocampo è una certezza". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Chilometraggio illimitato, anche quando Corini fa turnover". Nelle ultime tre partite, nonostante il tuor de force, Eugenio Corini non ha mai rinunciato a Claudio Gomes, "un giocatore imprescindibile per la mediana, pure quando appare in debito di ossigeno".

Titolare sempre, così come Jacopo Segre, l'ex Manchester City contro Benevento, Como e Spal ha potuto riposare soltanto sei minuti, quando il tecnico di Bagnolo Mella ha scelto di richiamarlo in panchina contro gli uomini di Moreno Longo, gettando nella mischia Stulac. Una vera e propria certezza in un reparto in cui Saric e Stulac - impiegati poco fin qui - non riescono ancora ad incidere. E con Broh e Damiani che non sono riusciti a trovare continuità in questa prima parte di campionato.

"A Ferrara il numero 5 ha dimostrato ancora di essere una pedina insostituibile. Persino in un momento di forma meno brillante rispetto alle precedenti uscite, perché il peso di nove partite in due mesi è anche logico che si faccia sentire, tanto più se in queste nove partite ha sempre superato gli 80 minuti in campo", conclude il noto quotidiano.