Palermo-Gomes, Guardiola sull’ex Manchester City: “Impressione molto buona”

E' Claudio Gomes l'ultimo innesto del Palermo targato City Football Group. Centrocampista francese classe 2000, Gomes è atterrato ieri sera nel capoluogo siciliano e ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2024. "Dal City l’ultimo colpo: ecco Gomes, lo manda Guardiola". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica" edizione Palermo, che punta i riflettori proprio sul neo acquisto della società rosanero.

Approdato alla corte di Eugenio Corini a titolo definitivo dal Manchester City, il giovane mediano in patria è stato paragonato "con le dovute proporzioni" a Kanté. Prelevato dal City nel 2018 dalla primavera del Paris Saint-Germain, il calciatore è reduce dall'esperienza da titolare in Championship con la maglia del Barnsley. "Finora non ha sfondato, ma parte da premesse molto promettenti", si legge.

"A questa età hai bisogno di giocare, se non con noi, con altri. Potrebbe andare come con Phil Foden e Brahim Diaz, potrebbe restare con noi, perché da quello che ho visto in questi giorni, l’impressione è buona, molto buona", aveva detto di lui lo stesso Pep Guardiola dopo l'acquisto da parte del club inglese. Con il City che, nel proprio sito di riferimento, ha scritto: è "veloce, forte e un eccellente 'tackler' con una grande visione ed energia". "Le Parisien", infine - ricorda il noto quotidiano - già da adolescente, "lo descriveva come appassionato di storia e in particolare della Rivoluzione francese".

Gomes al Manchester City non è riuscito a trovare spazio, giocando appena tre spezzoni di gara, ma mai in campionato, prima di essere ceduto in prestito un anno alle giovanili del Psv Eindhoven. Ha giocato anche con l’under 23 allora allenata dall'ex Palermo Enzo Maresca.