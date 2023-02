Palermo, Gomes è pronto: l’ex City l’uomo giusto per l’impresa rosanero

Nonostante Damiani abbia egregiamente sostituito l'ex City, a Genova la sensazione nel secondo tempo è stata che il Palermo con l'ingresso di Claudio abbia acquisito muscoli e gamba. "E non è un caso se nel secondo tempo di Marassi il Palermo ha preso notevolmente l’iniziativa in mezzo campo", si legge. L'innesto di Verre nel reparto mediano siciliano è volto ad aumentare il potenziale offensivo di questa squadra che, spesso, ha fatto fatica in termini realizzativi. A questo proposito la presenza di Gomes diviene indispensabile per compensare lo sbilanciamento in avanti. "Ci vorranno gamba e combattività contro un avversario che fa paura per rendimento. Il Frosinone è in pieno slancio verso la Serie A, si muove ormai con il pilota automatico sulla rotta verso la massima serie, per questo sarà importante mettere le pedine migliori nei posti giusti", chiosa la Rosea.