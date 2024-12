Palermo, Gomes è il player of the month per la terza volta consecutiva

Claudio Gomes è il player of the month per la terza volta consecutiva

Dopo settembre e ottobre, Gomes è stato premiato dai tifosi come player of the month per la terza volta consecutiva. Decisive le grandi prestazioni del francese, diventato uno dei pilastri della rosa. Il suo apporto in fase di non possesso è stata fondamentale per la squadra di Dionisi in questo inizio di stagione non del tutto all'altezza delle aspettative, e l'aver migliorato anche la fase di possesso ha reso il centrocampista uno tra i migliori della categoria.