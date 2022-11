Palermo, Gomes da ultima scelta a inamovibile: l’ex Manchester City convince Corini

La parabola relativa all'evoluzione d'impiego di Claudio Gomes è frutto delle soste per gli impegni delle nazionali. Come evidenzia l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". l'ex centrocampista del Manchester City è ormai un titolare insostituibile nello scacchiere tattico del tecnico di Bagnolo Mella.

Messosi in evidenza durante il mini ritiro all'Etihad Campus, Gomes non ha soltanto fatto luce ai suoi compagni tra gli immensi spazi della struttura del City ma si è reso protagonista in campo. Dalla sfida interna contro il Pisa, è diventato insostituibile, dando dinamismo al centrocampo rosanero, tanto da mettere il tecnico Eugenio Corini nelle condizioni di dover rinunciare ad un "big" come Leo Stulac, tra i pezzi forti della sessione estiva di calciomercato del Palermo. A