Palermo, gol subiti e patatrac: nell’ultima mezzora va via la luce

"Pericolo… finale. Tra alti e bassi, il Palermo questa stagione ha dovuto fare i conti con diverse avversità, più o meno gestibili, che rischiano di compromettere o hanno già rallentato il naturale andamento della stagione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". In questo campionato la squadra di Corini ha palesato tangibili difficoltà nella gestione degli ultimi minuti delle partite.

Se si prende in considerazione dal 60° in poi "i rosanero sarebbero penultimi, con un ruolino di marcia da retrocessione diretta", si legge. "Nell’ultima mezzora, infatti, la squadra di Corini ha subito 18 delle 42 reti stagionali, mettendo a segno, di contro, solamente 9 gol", prosegue il Gds. 5 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte per il Palermo se le partite fossero durate soltanto gli ultimi trenta minuti.