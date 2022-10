Palermo, gol pochi e per pochi: rosa di Corini a segno solo con quattro giocatori

Si segna poco e segnano in pochi. Il gol sta diventando un problema significativo in casa Palermo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come la compagine di Corini annoveri al momento solo quattro marcatori in organico: Brunori, Elia, Valente e Segre. Un dato che evidenzia lacune e criticità di una fase offensiva al momento monocorde ed asfittica, priva di concrete soluzioni alternative alle zampate del bomber italobrasiliano.

Con l'utilizzo del 4-2-3-1 di stampo baldiniano, gli esterni offensivi, Floriano, Rlia e Valente in primis, riuscivano a rendersi pericolosi. Il passaggio al 4-3-3 ha segnato un'involuzione in questo senso. Al netto di qualche iniziativa di Di Mariano vanificata da evanescenza o imprecisione, poco altro in termini di indice di pericolosità è arrivato dagli aculei del tridente. Elia ha gonfiato la rete all'esordio contro il Perugia con il precedente assetto tattico, Segre ha sfruttato elevazione e tempi di inserimento su palla inattiva contro l'Ascoli, Valente ha sbloccato il match di Bari. Brunori ha gonfiato la rete contro Perugia e Genoa, firmando un tris in Coppa Italia contro la Reggiana. Contro il SudTirol i numerosi cambi di modulo di Corini, dal 4-4-1-1 al 4-2-4 fino al 3-4-3 dell'ultimo scorcio di match, non hanno prodotto gli effetti sperati. Sorte avversa con i due legni colpiti da Soleri e Di Mariano ma una chiara sensazione di difficoltà nel trovare opzioni offensive incisive ed efficaci. L'errore macroscopico di Brunori su assist di Stulac ha fatto il resto. Solo il Perugia di Baldini ha finora fatto peggio dei rosa in questa speciale classifica, mandando in rete tre calciatori, Strizzolo, Luperini e Di Carmine, ma aggiungendo alla lista proprio l'attaccante ex Hellas Verona dall'approdo del tecnico toscano sulla panchina umbra.