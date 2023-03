Palermo, goal e titolarità per Di Mariano: la rinascita del numero dieci

Dal Pisa a Pisa, come sottolinea l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", gara della possibile rinascita per il fantasista palermitano. Non sono stati mesi facili per "Kekko" Di Mariano, schierato quasi sempre da spalla di Brunori nel 3-5-2 di Eugenio Corini ma sempre a secco di reti. Il primo sigillo è arrivato proprio contro i nerazzurri, lo scorso 15 ottobre, nel rocambolesco 3-3 del "Renzo Barbera". Da lì nessun'altra marcatura, e l'arrivo di Gennaro Tutino che avrebbe potuto pregiudicarne la titolarità.