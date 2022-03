Palermo, gli ultimi 15′ sempre decisivi: a Brunori e soci piace il gol last minute

Da Vibonese e Fidelis fino al Potenza, per un trend realizzativo negli ultimi quindici minuti di gara che va avanti ormai dall'inizio della stagione

"Il gol last minute è sempre più nelle corde del Palermo. Nessuno segna più dei rosanero nel Girone C nell’ultimo quarto d’ora di gioco e, nelle ultime quattro partite, in tre occasioni è arrivata almeno una rete negli ultimi dieci minuti". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio il rendimento realizzativo da capogiro del Palermo nell'ultimo quarto d'ora di gara. La formazione di Silvio Baldini, è infatti quella che, nel Girone C di Serie C, ha siglato più gol nella fascia temporale che va dal 75' a fine partita. Una predisposizione dovuta, specialmente nelle ultime due gare, al risultato da rimontare, con il forcing che contro il Potenza si è protratto fino ai minuti finali.