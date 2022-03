Palermo, gli ultimi 100 giorni del piano triennale: i risultati a decretare il futuro

Gli ultimi 100 giorni del piano triennale di Dario Mirri ed Hera Hora convivono con incertezza sul futuro, squadra da rifondare e risultati sportivi ai quali tenersi aggrappati

"Il piano triennale entra nei suoi 100 giorni finali. Il primo triennio targato Hera Hora sta per volgere al termine, con poco più di tre mesi (e sei partite più i play-off) rimasti per tracciare un bilancio definitivo". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sui titoli di coda che stanno per scorrere sul piano triennale che, dalla rinascita del club e dalla sua ripartenza in Serie D, non ha rispettato completamente le attese. Al via, dunque, gli ultimi 100 giorni di una panoramica societaria che - come anche annunciato da una brochure ancora presente sul sito di Hera Hora - avrebbe dovuto portare il Palermo a calcare nuovamente il palcoscenico della Serie A. Le cose sono andate in maniera molto diversa, con la squadra ormai da un'anno e mezzo bloccata in Serie C e che punta al sogno promozione tramite la lotteria della fase playoff.