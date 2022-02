Palermo, gli esordi che fanno bene ai rosa: Damiani e Felici aprono il Baldini bis

La sfida tra il Palermo e il Monterosi ha sancito nuove primizie che potrebbero portare bene alla formazione di Silvio Baldini

"La serata delle prime volte. La «prima» di Baldini, dopo diciotto anni, con tre punti in saccoccia, ma an- che l’esordio da titolare (con gol) di Damiani nel giorno del suo compleanno e il primo gol tra i professionisti di Felici". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sugli esordi da ricordare in casa Palermo per quel che riguarda il primo successo della nuova gestione di Silvio Baldini sulla panchina rosanero. La vittoria per 2-0 contro il Monterosi porta le firme di Samuele Damiani e Mattia Felici. I due nuovi acquisti della sessione invernale di calciomercato hanno regalato al neo tecnico i primi tre punti della stagione, oltremodo importanti per il prosieguo del campionato.

"Un'attesa lunga diciotto anni" - si legge sul quotidiano - con Damiani che alla prima da titolare ha trovato non solo il gol all'esordio, ma anche la prima rete nel reparto di centrocampo. Una novità realizzatva importante per il Palermo, che fino alla gara con il Monterosi non era mai riuscito a trovare il gol da un giocatore che appartenesse alla mediana. La perla che ha chiuso i giochi è stata, invece, quella di Felici. Il destro a giro del numero 75, non sarà valso il suo primo sigillo rosanero, ma è comunque l'esordio nel tabellino dei marcatori professionisti per il classe 2001.

"Anche per il tecnico, in qualche modo, quella di domenica è stata una prima volta. (...) Contro il Monterosi ha ottenuto la sua prima vittoria al «Barbera» dall’11 gennaio 2004, da un Palermo-Livorno il cui tabellino dei marcatori fa venire i brividi solo a leggerlo: doppiette di Zauli e Toni per i rosa, Lucarelli per i labronici", chiude il GdS.