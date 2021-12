Palermo, gli auguri di Pelagotti su Instagram: “Nuovo anno, voglia di migliorarsi”

Gli auguri di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram

Alberto Pelagotti , portiere del Palermo , esprime i suoi auguri per l'arrivo del nuovo anno attraverso un post pubblicato suo profilo Instagram .

"Nuovo anno, stesso spirito e tanta voglia di migliorarsi. Auguro un buon 2022 a tutti voi!". Questo il messaggio dell'estremo difensore ex Empoli. Pelagotti è stato sfortunato protagonista della sconfitta dei rosanero contro il Latina, rimediando un'espulsione che non gli permetterà di scendere in campo nel derby contro l'ACR Messina, prima partita del nuovo anno solare.