Palermo, gli auguri di Carrozzieri e Miccoli: “Buon 2023 a tutti i tifosi rosanero”

I due ex Palermo hanno festeggiato capodanno insieme salutando i propri ex tifosi

"Auguri a tutti i tifosi palermitani da me e il mio capitano. Buon 2023. Palermo nel nostro cuore". Questo il messaggio pubblicato sul profilo Facebook di Moris Carrozzieri, ex difensore del Palermo dal 2008 al 2011, in compagnia dell'ex capitano nonché miglior realizzatore della storia del club rosanero, Fabrizio Miccoli.