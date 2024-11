Palermo, Giuseppe Pastore: “Il Palermo galleggia da un anno e mezzo”

ASSENZA DI PRAGMATISMO

Il giornalista ha detto la sua rispetto al momento del Palermo: "Il Palermo galleggia da un anno e mezzo in quel limbo tra il quinto e il settimo posto, con giocatori che sono usciti proprio dai radar come Brunori, che è stato il trascinatore per tanti anni, è una squadra che non riesce a trovare continuità in Serie B. La continuità vuol dire quattro punti in due partite, cioè quel passo sicuro. C'è una squadra che fa un altro sport che è il Sassuolo, poi tutte le altre non sono squadre inferiori al Palermo, che però, secondo me, soffre anche di una certa ansia che si auto-infligge. Un altro aspetto è che un allenatore giochista, vincendo anche campionati di Serie B con l'Empoli, come lo è Dionisi, a volte, se non ingrana, la squadra non ha il pragmatismo che serve. Uno Spezia - ha concluso - per esempio, con un allenatore molto sottovalutato, secondo me, che è Luca D'Angelo".