Palermo: gita a Marineo per mister Baldini. E quella promessa di amichevole…

Mattinata di relax per il nuovo tecnico del Palermo Silvio Baldini, che ha fatto visita all’Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo

"Gita a Marineo per Baldini e promessa di amichevole". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, Silvio Baldini è andato a far visita all’Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. "Il tecnico del Palermo, che da anni bazzica da quelle parti per una delle sue più grandi passioni, ovvero la caccia, ha approfittato della mattinata libera per incontrare il presidente Giacomo Campisi e il vicepresidente Giovanni Puccio", si legge.