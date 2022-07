Palermo, Giron saluta tifosi e compagni sui social: “Da ora avete un tifoso in più”

Dopo una sola stagione di permanenza, Maxime Giron lascia il Palermo per approdare al Crotone . L'esterno mancino, arrivato nel capoluogo siciliano nell'estate 2021, ha collezionato in maglia rosanero 27 presenze e 1 gol.

"Non mi sarei mai immaginato dover scrivere queste parole così presto però come si dice in un proverbio francese “toute les belles choses ont une fin”

Volevo ringraziare i miei compagni di squadra a chi auguro il meglio perché ogni uno di voi se lo merita vi porterò nel mio cuore. Grazie al direttore Castagnini ,al mister Baldini e a tutto lo staff per aver creduto in me e avermi permesso di mettermi in mostra in una piazza così gloriosa. Grazie a questa meravigliosa tifoseria palermitana per avere reso questa favola ancora più bella e vi auguro di vedere al più presto questo Palermo dove merita.