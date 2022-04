Palermo, Giron e due “baby”: i playoff e quelle prime volte…

L’esterno sinistro francese del Palermo non ha mai giocato i playoff, ma vanta diverse partecipazioni ai playout

"Giron e due «baby», ci sono pure quelli della prima volta". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . "In una squadra piena di gente con voglia di rivalsa, c’è pure chi i play-off li vede per la prima volta in carriera", si legge.

Si tratta dei giovanissimi Buttaro e Felici , approdati in Sicilia rispettivamente nel corso della sessione estiva ed invernale, e di Giron . Se il primo ha giocato gli spareggi con la Primavera della Roma con poca fortuna (una presenza nella fase finale con rosso diretto al 97’), per l'ex Lecce sarà un debutto vero e proprio.

Non ha mai partecipato agli spareggi, invece, l'esterno francese, che alla Juve Stabia non è stato mai impiegato nei playoff. Sarà una prima volta, dunque, anche per Giron, che vanta però diverse partecipazioni ai playout tra Bisceglie e Melfi. "Obiettivi diversi, ma partite simili: dentro o fuori, per continuare ad inseguire l’ultimo posto sul treno per la B", conclude il noto quotidiano.