Palermo, Giron è atterrato in città: tecnico e ds lo accolgono al Renzo Barbera

L'esterno mancino, atterrato questa mattina a Palermo, è stato accolto al "Renzo Barbera" dal tecnico Filippi e dal ds Castagnini

Il Palermo si prepara in vista della prossima stagione con l'obiettivo di mettere in atto una strategia in grado di arrivare a inizio stagione nel migliore dei modi. Il desiderio del tecnico Giacomo Filippi , infatti, è quello di completare la rosa prima di approdare al ritiro che si terrà a San Gregorio Magno.

Proprio questa mattina è atterrato all'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo - con un volo proveniente dalla Francia - il nuovo esterno rosanero, Maxime Giron, in città per effettuare le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà al club siciliano per due anni. Si tratta del primo acquisto della nuova stagione per i rosa, che accolgono il classe ’94 in scadenza con il Bisceglie in virtù dell'addio - ormai sempre più probabile - di Roberto Crivello: finito fuori dal progetto tecnico di Giacomo Filippi.