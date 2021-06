Palermo, Giron ad un passo? Bucaro: “Vi presento Maxime. I rosa non sbagliano”

Il giudizio del tecnico palermitano Giovanni Bucaro, che ha allenato l'esterno francese al Bisceglie

Riflettori puntati sul Palermo che verrà. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", la trattativa per l'ingaggio di Maxime Giron sarebbe in dirittura d'arrivo. E non è da escludere che possa già effettuare le visite mediche di rito nei prossimi giorni prima di firmare il contratto che lo legherà al club di viale del Fante. Si tratta di un esterno mancino che può giocare sia da terzino, sia come quarto o quinto a centrocampo.

Ventisei anni, originario di Gonesse (Francia), Giron ha vestito la maglia del Bisceglie nel corso dell'ultima stagione. Ed è in scadenza, considerato che il contratto che lo lega alla società pugliese scadrà il prossimo 30 giugno. "È un buon giocatore, buona gamba, buona corsa, grande capacità aerobica, copre tutta la fascia - ha dichiarato l'ex tecnico del Bisceglie, il palermitano Giovanni Bucaro -. In Serie C è un elemento che può dire la sua. È perfetto per fare il quarto o il quinto di centrocampo con una difesa a tre alle spalle. Non deve ingannare il fatto che sia retrocesso e che sia a parametro zero. Il Palermo non sta sbagliando a tenerlo in considerazione. E' un giocatore che la categoria la conosce molto bene".