Palermo, giovedì 5 agosto allenamento a porte aperte al “Renzo Barbera”

L'ingresso allo Stadio "Renzo Barbera" è consentito al pubblico fino al raggiungimento delle 1000 persone: i dettagli

"Secondo le normative attualmente vigenti e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo decreto legge n.175/2021 in materia di green pass, valido dal 6 agosto, l'ingresso allo stadio per l'allenamento del 5 agosto, nell'anello inferiore della tribuna coperta, sarà consentito a tutti i tifosi, purché siano rispettati i dispositivi di sicurezza attualmente richiesti: misurazione della temperatura all'ingresso, mascherina sempre indossata, distanziamento di almeno un metro, tetto massimo di 1000 persone", si legge.