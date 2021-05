Palermo, “Giocatore completo e già smaliziato”: Adani esalta Lorenzo Lucca su Bobo Tv

Personalità, strapotere fisico, spiccata vena realizzativa.

Lorenzo Lucca è certamente uno degli uomini copertina del Palermo. Prototipo moderno del centravanti boa, il numero 17 rosanero, nel corso della stagione appena conclusa, ha sorprendentemente accelerato il suo processo di maturazione calcistica. E le sue straordinarie potenzialità in prospettiva non sono certamente passate inosservate, destando l’attenzione di numerose società di Serie A e B. Ma non solo…

Nella serata di venerdì 28 maggio è stata trasmessa live sulla piattaforma Twitch una nuova puntata del programma Bobo TV, condotto da Christian Vieri, con Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Un vero e proprio speciale dedicato alla Serie C e ai playoff in corso.

Nel corso della diretta, Nicola Ventola ha speso parole al miele nei confronti di Colleja della Juventus U23: “E’ sicuramente un grande prospetto, sembra un mix tra Cuadrado e Sanè, è veloce, rapido, è molto giovane essendo un 2001, e fa le cose giuste. Anche Bianchi della Lucchese ha fatto benissimo questo anno, ha fatto 13 gol nonostante la Lucchese sia arrivate penultima. Fa dei bei gol di testa, ma ha anche la progressione quando parte da dietro”, sono state le sue parole.

A quel punto, Adani ha voluto dire la sua sulle prestazioni offerte proprio da Lucca con la maglia del Palermo. “Un altro giovane interessante è Lorenzo Lucca del Palermo. È alto 195 cm, è un 2000, la metà dei gol li ha fatti di testa. Alcuni movimenti e alcuni modi di smarcarsi in area sono da giocatore completo, già smaliziato”, ha dichiarato l’ex difensore fra le altre di Inter e Fiorentina.