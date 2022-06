Palermo, Giancarlo Ferrara e il 12 giugno: “Candidato e tifoso rosa, City Group…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Palermo, candidato alla presidenza della Quinta circoscrizione: "Per i rosa in B sacrificherei la mia elezione"

"E' la prima volta che mi candido, lo faccio per aiutare un amico come Fabrizio Ferrandelli che ha idee importanti per questa città alla deriva. Palermo è difficilissima da governare". Lo ha detto Giancarlo Ferrara , intervistato ai microfoni di PalermoToday. L'ex attaccante del Palermo dei picciotti di Arcoleo , oggi allenatore del Cus Palermo , è candidato alla presidenza della Quinta circoscrizione (quartieri Borgo Nuovo, Uditore, Passo di Rigano, Noce e Zisa). "Borgo Nuovo è un quartiere particolare, è vasto e ha bisogno di tante cose. Il degrado parte da Bellolampo, la quantità di immondizia che finisce in discarica è devastante e la puzza, talvolta, arriva fino al quartiere", le sue parole.

LO SPORT -"E' uno dei temi fondamentali se riuscirò a essere eletto. Nello storico campo Fazzino doveva essere realizzato un terreno in sintetico, ma il progetto non è andato in porto ed ora è in pessime condizioni. Bisogna capire cosa è successo e capire cosa fare per recuperarlo. Poi c'è il campo del Santa Cristina, ma è sempre un terreno in terra battuta. Così oggi tutti i ragazzi di Borgo Nuovo si spostano al Ribolla o in viale Michelangelo per giocare a calcio. Per far tutto, ci vorrà tempo, pazienza e la voglia di noi cittadini normali per sistemare il quartiere", ha proseguito.