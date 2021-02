Palermo, già otto sconfitte per i rosanero: per Boscaglia è l’anno più buio

“Palermo horror, già otto sconfitte. E per Boscaglia è l’anno più buio”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia. Sono otto le sconfitte maturate fin qui dalla compagine rosanero, reduce dal ko contro il Catanzaro. In Serie C, sulla panchina del Palermo, solo Ignazio Arcoleo ha fatto peggio di Boscaglia. Per il tecnico originario di Gela è certamente la peggior stagione in terza serie della sua carriera. Infatti in quel di Trapani ha concluso il torneo proprio con otto sconfitte, mentre con la Virtus Entella non ha superato le sei partite perse.

La differenza, inoltre, sta nel fatto che quest’anno la vetta della classifica non l’ha mai vista. Anche negli anni in cui il Palermo non è riuscito a conquistare la promozione o l’accesso ai playoff, i rosanero non sono andati oltre le otto sconfitte su 34 partite. Boscaglia, dunque, si avvicina al “record” di Arcoleo, quello delle dieci sconfitte in Serie C. Il Palermo dei “picciotti” subì tutti quei ko in 27 partite, con Arcoleo chiamato in panchina dall’ottava giornata.