Palermo, Georgia saluta i rosanero: “Ci vediamo presto a Manchester”. Il messaggio

Ultimo giorno di mini ritiro all'Etihad Campus di Manchester per il Palermo FC targato City Football Group. Nel pomeriggio, squadra e staff rosanero faranno il loro ritorno nel capoluogo siciliano, dove riprenderanno gli allenamenti nella giornata di lunedì, in vista del match del "Barbera" contro il SudTirol. Intanto dall'Inghilterra è tempo di saluti e Georgia Hampson, Social Media Producer del Manchester City, ha salutato con un videomessaggio la compagine rosanero presente all'Etihad Campus da martedì 20 settembre.