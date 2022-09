Palermo-Genoa, i convocati di mister Corini per la sfida del “Barbera”: c’è Gomes

L'elenco dei convocati del Palermo per la sfida del "Barbera" contro il Genoa

Sono 23 i convocati del tecnico Eugenio Corini per la sfida di domani, 9 settembre, tra Palermo e Genoa che andrà in scena al "Renzo Barbera". Presente anche il neo acquisto Claudio Gomes, approdato in Sicilia nella sessione estiva di mercato appena conclusa.