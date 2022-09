Palermo-Genoa, Amauri sui social: “Quanto gasa questa squadra?”. E su Brunori…

Uno a zero. È questo il risultato finale maturato la scorsa notte allo stadio “Renzo Barbera”. Una vittoria, quella conquistata dal Palermo di Eugenio Corini contro il Genoa, centrata grazie alla rete messa a segno dal solito Matteo Brunori. Chi non ha perso tempo per complimentarsi con la squadra siciliana è l'ex bomber rosanero Amauri. Tramite i propri social, il classe 1980 ha anche fatto i complimenti a chi ha deciso il big match di Serie B contro il Genoa di Blessin. Ecco, di seguito, le sue parole.