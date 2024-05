Palermo, GdS: “Zanetti in pole, ancora un no di Grosso. Rebus ds, Petrachi…”

Secondo il noto quotidiano, le interlocuzioni con l'ex direttore sportivo di Roma ed Torino non sembrano essere andate a buon fine.

Mediagol ⚽️ 29 maggio - 10:05

"Il Palermo si prepara a un mercato estivo con significativi cambiamenti, cercando di dare una svolta rispetto alla gestione attuale". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Entro la fine della prossima settimana potrebbero essere ufficializzati gli addii del tecnico Michele Mignani e del direttore sportivo Leandro Rinaudo.

Si sarebbe intensificati i contatti tra il City Group e Paolo Zanetti, in pole position per il dopo-Mignani. "La trattativa sembra vicina alla conclusione. Zanetti, che ha un contratto con l’Empoli fino al 2026, potrebbe rescindere a breve il suo accordo per trasferirsi a Palermo". Un'alternativa a Zanetti potrebbe essere Alessio Dionisi, "ma la concorrenza per lui è maggiore, soprattutto da parte di squadre della Serie A. Al contrario, l’opzione Fabio Grosso è definitivamente tramontata: l’ex terzino della Nazionale italiana ha rifiutato l’offerta del City Group", si legge.

La scelta del nuovo direttore sportivo, invece, è ancora incerta. "Il City Group intende costruire una squadra ambiziosa, con un allenatore e un direttore sportivo che possano portare una nuova visione e strategie al club. L’obiettivo è quello di rendere il Palermo una squadra competitiva non solo per la Serie B, ma anche per un eventuale ritorno in Serie A".

Per il ruolo di ds era stato sondato Petrachi, "ma le interlocuzioni non sembrano essere andate a buon fine". Il City Group "vorrebbe una figura che possa operare in continuità con il lavoro svolto da Rinaudo negli ultimi due anni, ovvero dividendosi tra panchina e scrivania, dando un supporto costante ai giocatori e lasciando quasi esclusivamente a Bigon l’incombenza della gestione del mercato", conclude il noto quotidiano.