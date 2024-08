Palermo, GdS: “Wieteska rifiuta e spiazza De Sanctis. Joao Pedro-Allende…”

Accordo con il Cagliari chiuso, ma il centrale polacco si è opposto al trasferimento in Serie B. De Sanctis adesso è costretto a rivedere i piani.

Mediagol ⚽️ 24 agosto - 10:19

"Wieteska «spiazza» De Sanctis. Ricomincia la caccia al difensore". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. E' saltata la trattativa che avrebbe portato il difensore centrale Mateusz Wieteska in Sicilia. Non a causa di un cambio di obiettivo da parte del club di viale del Fante o di un ripensamento del Cagliari. La decisione è stata presa dal giocatore stesso, che ha di fatto rifiutato il trasferimento in rosanero, preferendo restare in Sardegna. "Wieteska non vuole scendere di categoria e ha deciso di restare in Serie A per mantenere le sue aspirazioni nazionali, dopo aver perso la maglia della Polonia nella scorsa stagione", si legge.

Cagliari e Palermo avevano già trovato l'accordo. Tuttavia, "a meno di un’offerta irrinunciabile, il difensore polacco non arriverà a Palermo, causando problemi anche al Cagliari, che sperava di liberarsi dell’oneroso ingaggio del giocatore per questioni di bilancio". E adesso il club dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale di piede destro o rivalutare i profili precedentemente sondati, come Ceccherini. Il Verona sarebbe disposto a cederlo "e nessuna squadra si è ancora fatta avanti. Invece, Ferrari non è più un’opzione, poiché non gioca come centrale di destra", prosegue il noto quotidiano.

E anche in attacco il direttore sportivo De Sanctis dovrà cercare nuove soluzioni. La pista che portava a Crnac è sfumata, mentre l'ipotesi Joeo Pedro pare essere stata scartata: il ds rosanero non sembrerebbe convinto. Il Palermo cercherebbe un attaccante duttile, capace di giocare sia come esterno che come prima punta. Un profilo che possiede queste caratteristiche è Allende del Celta Vigo, ma la trattativa non è ancora chiusa.