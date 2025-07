Palermo, GDS: “Visite per Palumbo, bivio Bani”

Si stringe per trovare l'intesa con il Genoa per il centrale, in caso di esito negativo, Osti virerà sull'ex Brescia

⚽️ 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 08:04)

Per il Palermo si apre una settimana intensa sul fronte calciomercato. È ormai in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Antonio Palumbo in rosanero: mancano soltanto le visite mediche al J-Medical, poi il trequartista raggiungerà i suoi nuovi compagni. Contestualmente, il percorso inverso lo farà Di Mariano, che si trasferirà al Modena, da cui arriva appunto Palumbo. Il nome del fantasista era stato già escluso dai convocati per il ritiro dei “canarini”, segnale di una trattativa ormai definita.

Più complessa, invece, la situazione legata a Mattia Bani. Il difensore vuole trasferirsi in Sicilia, ma il Genoa continua a puntare sul rinnovo del contratto e non intende abbassare le richieste economiche, che superano i 2 milioni di euro. In caso di mancato accordo, il Palermo è pronto a virare su un’alternativa: il primo nome sulla lista è quello dello svincolato Andrea Cistana.

Intanto, è stato lo stesso Filippo Inzaghi a confermare la permanenza di Corona, che resta nonostante il pressing di Reggiana e Cesena. La scelta del tecnico è maturata anche dopo diversi colloqui avuti con lo stesso Corona, ma anche con Peda e Vasic, anch’essi destinati a restare.

Tra i pali, è certa la prosecuzione del rapporto con Gomis, ma resta da stabilire se il senegalese sarà il primo o il secondo portiere. Una decisione che influenzerà inevitabilmente le strategie rosanero sul mercato: la partenza di Desplanches è infatti solo rimandata, in attesa dell’arrivo del suo sostituto.

Capitolo uscite: ormai definita la cessione di Insigne all’Avellino, club con cui è sempre più vicina la fumata bianca. Il suo stipendio sarà diviso a metà tra le due società. L’esterno, come noto, è stato escluso dal ritiro.