Palermo, GdS: “Unico obiettivo: salvare il salvabile. Corini, panchina a rischio…”

"Dopo avere sciupato negli otto giorni più balordi della stagione quel patrimonio di punti, di entusiasmo e di credibilità che si era costruito faticosamente in questa prima parte del girone di ritorno, il Palermo prova a ripartire oggi da Lecco con l’unico obiettivo possibile: salvare il salvabile. E per «salvabile» intendiamo la possibilità di approdare ai play off in una posizione di favore, provando a scalare qualche posto sull’attuale sesto". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Lecco e Palermo, in programma alle 16:15 allo Stadio "Rigamonti-Ceppi".