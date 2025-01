Palermo, GDS: “Un rinforzo in ogni reparto, Saric e Peda via”

Prime riflessioni e valutazioni per il neo-direttore sportivo Osti, che ha iniziato a muoversi per migliorare l’organico del Palermo. "La sessione è già nel vivo e gli interventi necessari per puntellare e migliorare l'organico restano necessari se si vuole provare ad aumentare i giri del motore della squadra." L’edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza le operazioni già avviate dal dirigente rosanero, che ha avuto modo di confrontarsi con il tecnico Dionisi. Osti lavora a partire dalle idee tattiche del tecnico, che vorrebbe continuare con il "3-5-2 o il 3-4-2-1", moduli utilizzati nelle ultime partite. La priorità è intervenire in maniera "chirurgica", puntando su innesti mirati in ogni reparto. "Tra i pali la necessità è quella di individuare un terzo portiere, per sostituire Nespola." Nel pacchetto arretrato, l’obiettivo è aggiungere un centrale, considerando anche che "Peda è in uscita (soluzioni in Serie C o all'estero)." Il centrocampo potrebbe vedere importanti cambiamenti: Gomes e Saric sembrano destinati a partire. Come riporta il GDS, "il futuro di Gomes e Saric (piace a Frosinone e altri due club turchi) è sempre più lontano da Palermo." Nonostante il rientro di Blin, Osti mira a un nuovo rinforzo per la mediana, senza escludere "il possibile arrivo di un laterale mancino." In attacco, la conferma di Brunori è una certezza, ma l’idea di Dionisi di schierare due punte rende necessario l’inserimento di un nuovo centravanti. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, "in entrata e in uscita il lavoro è parecchio, Osti inizia a muoversi." La società è al lavoro per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni, con operazioni mirate per completare una rosa competitiva.