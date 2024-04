Palermo, GdS: “Tre punti nelle ultime 5 partite. Caccia alla vittoria perduta”

"Il Palermo sta attraversando un periodo complicato in campionato, con risultati al di sotto delle aspettative. [...] Mignani ha lavorato per rendere la squadra più compatta e migliorare la fase difensiva, un cambiamento che si spera possa portare a risultati positivi. La prossima partita contro la Reggiana rappresenta un’opportunità cruciale per il Palermo di invertire il trend negativo", si legge.

La Reggiana, dopo la vittoria a sorpresa conquistata contro il Venezia, ha rimediato tre sconfitte di fila. Ma contro gli uomini di Paolo Vanoli ha dimostrato di saper reagire, ribaltando un 2-0 in un 3-2. Conquistare l'intera posta in palio sabato, pertanto, darebbe uno slancio morale importante al Palermo e alla piazza. "Anche perché tutte le squadre in questo intervallo di cinque partite hanno vinto almeno una volta". Tranne Palermo, Bari e Modena. Addirittura al "Barbera" il successo manca dallo scorso 17 febbraio. "Contro la Reggiana dunque vincere per ripartire e dare l’assalto ai play-off anche perché negli spareggi promozione le gare casalinghe hanno un peso importante", conclude il noto quotidiano.