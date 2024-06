Palermo, GdS: “Torna di moda Caso, nel mirino Defrel e Ferrari. Soleri-Lucioni…”

Morgan De Sanctis è già al lavoro con Alessio Dionisi per rinforzare l'organico a disposizione dello stesso tecnico.

Mediagol ⚽️ 10 giugno 2024 (modifica il 10 giugno 2024 | 10:14)

Con l'inizio del ritiro previsto il 7 luglio a Livigno, il neo direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis, è già al lavoro con l'allenatore Alessio Dionisi per costruire un organico competitivo per la stagione 2024/25 e rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico. Diversi i profili sul taccuino del club targato City Football Group. Tra questi, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", anche Ferrari e Defrel: entrambi in scadenza di contratto, "sono considerati obiettivi realistici per il Palermo".

Ma non solo; il Palermo sarebbe alla ricerca di esterni capaci di saltare l’uomo, funzionali al gioco di Dionisi. E in cima alla lista dei desideri ci sarebbe ancora una volta Giuseppe Caso, in uscita dal Frosinone ed accostato a più riprese al club siciliano nel corso delle ultime due sessioni di calciomercato.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, resta incerto il futuro di Lucioni: il Palermo, infatti, potrebbe decidere di non prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025. Chi potrebbe lasciare il capoluogo siciliano è anche Soleri: diversi i club interessati al numero 27 rosanero. Lo Spezia resterebbe in pole, ma anche il Brescia sarebbe tornato sulle tracce dell'ex Roma, specialmente con il probabile addio di Borrelli.