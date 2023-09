Palermo, Gds: “Tegola Valente per Corini, i tempi di recupero. Mancuso e Soleri…”

La rosa ampia, profonda e di grande qualità, costruita da Rinaudo e Bigon in sede di calciomercato estivo, consente a Corini di metabolizzare anche qualche fisiologico infortunio in questo avvio di stagione. In attesa del recupero del lungodegente Buttaro, con Insigne che ha ormai smaltito l'infortunio muscolare e dovrebbe tornare almeno tra i convocati contro il Cosenza, giunge inattesa la tegola Valente per il tecnico rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sullo stop forzato dell'ex Carrarese, proprio in concomitanza di una serie ravvicinata di impegni che attendono la formazione rosanero in campionato. Un tour de force in cui Valente avrebbe certamente potuto ritagliarsi il suo spazio nella rotazione dei componenti del roster offensivo. Invece, l'esterno offensivo dovrà, suo malgrado, guardare i suoi compagni da fuori dei confini del rettangolo verde. Le indagini strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione miotendinea di primo grado all’adduttore destro. Problema n on grave ma fastidioso, tempi di recupero ragionevolmente stimabile in circa tre settimane. Cosenza, Venezia e Sudtirol saranno certamente le gare che vedranno il numero trenta assente, probabile il forfait anche nel match contro il Modena del sette ottobre prossimo. La sosta prevista per il 14 ottobre potrebbe essere circostanza propizia per ultimare il recupero del calciatore e ripresentarlo al top della condizione, senza incorrere in rischi inutili e forzature di alcun tipo. Mancuso e Soleri costituiscono alternative di lusso sugli estremi del tridente a Di Mariano e Di Francesco, Corini spera di recuperare Valente prima possibile ma può comunque dormire sonni tranquilli visto il livello dei singoli nel comparto offensivo. Cinquanta minuti in Coppa Italia a Cagliari, settantuno in campionato lo score di Valente fin qui. Splendido l'assist per il tris calato da Soleri a Reggiop Emilia, che ha di fatto chiuso la sfida contro la compagine di Alessandro Nesta al Mapei stadium.