Palermo, GDS: “Superpippo fa crescere le quotazioni del 3-5-2”

Utilizzato con il Paradiso, adesso viene provato spesso in allenamento

⚽️ 23 luglio - 08:34

Inzaghi spinge con decisione sul 3-5-2, schema che potrebbe diventare la base della prossima stagione del Palermo. Dopo una prima parte di ritiro impostata sul 3-4-2-1, il tecnico ha virato negli ultimi giorni verso un modulo che rispecchia meglio le caratteristiche dell’attuale organico.

La giornata di ieri ha visto una doppia seduta: al mattino spazio alla tecnica, con esercitazioni intense di due contro due e tre contro due a centrocampo. Si è distinto in particolare il giovane Squillacioti, autore di ben quattro reti. Nel pomeriggio, invece, l’attenzione si è spostata sugli aspetti tattici.

Inzaghi, già dopo l’amichevole con il Paradiso, aveva sottolineato che il 3-5-2 non è solo un piano B. In attesa di Palumbo, che troverebbe una collocazione ideale come trequartista sul centrodestra, il tecnico ha lavorato su una formazione tipo con Brunori e Pohjanpalo in attacco, schierati per la prima volta insieme dal primo minuto.

In porta è stato provato Gomis, con una difesa a tre composta da Diakité, Peda e Ceccaroni. Sulle fasce hanno agito Gyasi e Augello, mentre a centrocampo spazio a Gomes come mezzala destra, Ranocchia in cabina di regia e Vasic mezzala sinistra. Questa potrebbe essere la formazione titolare nell’amichevole di domani contro il Sondrio, in programma alle 18.

Non si è allenato con il gruppo Magnani, che continua a lavorare a parte per un fastidio al polpaccio. Anche Lund è stato gestito con prudenza e non ha preso parte alla sessione pomeridiana. Brunori, invece, ha saltato la mattinata ma ha partecipato regolarmente alla seduta del pomeriggio.

La parola d’ordine nel ritiro rosanero resta una sola: gestione dei carichi e nessun rischio in vista della nuova stagione.