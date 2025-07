Palermo, GDS: “Superpippo cambia piano «I giovani me li tengo»”

«Peda Vasic e Corona sono forti. Non c’è motivo di privarsene, sono soddisfatto, questa squadra può giocare in molti modi»

Il Palermo targato Filippo Inzaghi inizia a prendere forma e il tecnico si dice soddisfatto del percorso intrapreso finora. Dopo il buon test contro il Paradiso, l’allenatore rosanero ha sottolineato con decisione quanto visto in campo, parlando di “partita tosta” e lodando i suoi per l’atteggiamento, la qualità nel palleggio e la volontà di replicare in gara ciò che si prova durante gli allenamenti.

La novità tattica è il 3-5-2, sperimentato con profitto. Inzaghi ha spiegato che questa squadra è strutturata per poter giocare sia col centrocampo a due che a tre, ricordando come, già in passato, la rosa fosse stata pensata per un modulo con tre uomini in mezzo. In tal senso, ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione più soluzioni: la duttilità è un punto di forza.

Grande fiducia è stata ribadita nei confronti degli under. Il tecnico ha blindato Peda, definendolo un titolare e sottolineando che rimarrà in rosa perché «fortissimo», capace di giocare sia da centrale che da braccetto. Lo stesso discorso è stato fatto per Vasic e Corona, che Inzaghi considera pronti e in grado di crescere con continuità a Palermo: per lui non esistono giovani o vecchi, ma solo chi merita di giocare.

C’è spazio anche per qualche annuncio di mercato: Inzaghi ha confermato l’arrivo imminente di Palumbo e ha svelato che un altro innesto importante è alle porte, un giocatore fortemente voluto dallo stesso allenatore, che dovrebbe dare ulteriori garanzie al progetto tecnico.

Grande attenzione è riservata anche agli esterni, fondamentali per un sistema a tre dietro. Pierozzi, già allenato alla Reggina, è stato elogiato, così come Gyasi, Augello e Lund: tutti, secondo Inzaghi, offrono ampie certezze. Il piano è ruotarli nel corso delle partite, con due titolari a inizio gara e altrettanti pronti a subentrare.

Un altro punto chiave è la regia del centrocampo. Il tecnico ha provato Ranocchia da play, ribadendo quanto creda nel suo potenziale. Lo considera un giocatore completo, capace di fare tutto e con doti fisiche e tecniche per diventare un regista a tutto tondo.

In avanti, elogio anche per Le Douaron, definito un attaccante completo, con un bottino di 15-20 gol potenziali nelle gambe. È un innesto che Inzaghi apprezza moltissimo. E infine, nuovo incoraggiamento per Corona, su cui il tecnico continua a puntare forte, pur richiedendogli ancora lavoro e sacrificio.

Il messaggio di Superpippo è chiaro: fiducia nel gruppo, attenzione alla crescita dei giovani e idee chiare sul piano tattico.