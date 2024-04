Palermo, GdS: “Sono già seimila i biglietti venduti per il match contro il Parma”

Sono già stati venduti oltre 6.000 biglietti per la partita tra Palermo e Parma, che si terrà venerdì sera al Barbera. Nonostante i pareggi contro Sampdoria e Cosenza, i tifosi rosa sperano in un Barbera stracolmo che possa aiutare la squadra a sconfiggere la capolista Parma. Al momento non ci sono state grandi impennate nelle vendite, ma si prevede che il numero totale di spettatori per venerdì sera potrebbe raggiungere le 20.000 unità, includendo gli abbonati.