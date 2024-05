Palermo, GdS: “Sirene di mercato per Brunori, sondaggio del Lecce”. Le ultime

Chi a gennaio aveva mostrato interesse per Brunori , proponendo uno scambio alla pari con Caputo , è l' Empoli . La trattativa non si concretizzò, ma lo stesso club toscano potrebbe tornare alla carica nel corso della sessione estiva di calciomercato. Un'altra società sulle tracce dell'attaccante italo-brasiliano è il Genoa , che avrebbe già effettuato un sondaggio. E anche il Lecce starebbe monitorando la situazione. Se Piccoli non dovesse restare in Puglia, i salentini potrebbero puntare proprio sul capitano del Palermo .

"Il Palermo, per la prima volta in tre anni, è disposto ad ascoltare eventuali proposte per Brunori, rendendo la sua permanenza tutt'altro che certa. [...] Con il passare del tempo, è probabile che l’interesse per Brunori aumenti, ma la trattativa non sarà semplice, né veloce. Il Palermo dovrà valutare attentamente le offerte e considerare come sostituire un giocatore di tale importanza per la squadra", conclude il noto quotidiano.