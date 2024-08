Palermo, GdS: “Sfuma Crnac, il Catanzaro piomba su Di Mariano. Ceccherini-Allende…”

"Il Catanzaro piomba su Di Mariano". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Il club di viale del Fante è al lavoro per completare e definire l'organico a disposizione del tecnico Alessio Dionisi. Con Salvatore Sirigu ad un passo dal ritorno in Sicilia, il direttore sportivo Morgan De Sancris di un difensore centrale, con Graves in uscita, "sebbene il suo trasferimento alla Reggiana abbia subito un rallentamento. [...] Ceccherini del Verona è il nome preferito da De Sanctis, e ogni giorno potrebbe essere quello giusto per concludere l’affare", si legge.