Palermo, GdS: “Sfida alla Sampdoria per riprendersi un sogno. Ruolo Di Francesco…”

Il nuovo allenatore del Palermo, Mignani, ha il compito di rimettere in sesto la squadra e riportarla in Serie A. Il gruppo sembra demoralizzato e confuso, e negli ultimi mesi ha subito sconfitte da ogni avversario. Mignani dovrà trasmettere idee e serenità, riportando entusiasmo allo stadio Barbera. Sarà importante mettere ogni giocatore al posto giusto e scegliere la migliore formazione. Dopo soli tre allenamenti, è difficile prevedere la formazione, ma l'unica certezza è che la Sampdoria minaccia il sesto posto del Palermo. Si spera in una discontinuità rispetto al passato, anche tatticamente, e si ipotizza che Di Francesco possa giocare come trequartista, rompendo così con il credo di Corini.