Palermo, GdS: “Saric e Peda possono restare, tre giocatori a rischio taglio”

Uno dei primi nodi che dovrà sciogliere il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis riguarda il ritiro estivo: chi partirà alla volta di Livigno? Come accaduto lo scorso anno, alcuni giocatori potrebbero essere esclusi e lasciati a lavorare individualmente nelle rispettive residenze in attesa di trovare una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", tra i giocatori che potrebbero essere tagliati ci sono Devetak, Fella e Broh, rientrati alla base dopo la fine dei rispettivi prestiti.

Chi - salvo inattesi colpi di scena - si uniranno al ritiro sono Damiani, Saric e Corona, "ma con la consapevolezza che ogni offerta nei loro confronti verrà presa in considerazione. Peda, invece, sembra sicuro di partire per Livigno e trovare spazio nel Palermo della prossima stagione", si legge. La situazione è più complicata, invece, per quei calciatori che sono destinati a partire. Pigliacelli, Buttaro, Aurelio e Stulac dovrebbero essere inseriti nell'elenco dei convocati per Livigno, "ma sono consapevoli che il loro addio potrebbe concretizzarsi in qualsiasi momento".