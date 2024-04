Palermo, GdS: “Rosanero faticano in trasferta. Mignani a Bari uno specialista, i dati”

Il Palermo sta affrontando difficoltà nelle partite in trasferta, ma il nuovo allenatore Mignani è considerato uno specialista in questo ambito. Nelle ultime tre partite fuori casa, la squadra ha subito otto gol e ha ottenuto solo una vittoria. Nel prossimo incontro contro il Cosenza, il Palermo dovrà invertire questa tendenza negativa, soprattutto perché il Cosenza non vince davanti ai propri tifosi dal 20 gennaio. Nonostante le difficoltà, Mignani ha dimostrato di essere una garanzia in panchina, ottenendo più punti nelle partite esterne rispetto a quelle interne. L'articolo del Corriere dello Sport sottolinea l'importanza di interrompere questa serie di sconfitte in trasferta e di convincere con prestazioni solide. La squadra ha mostrato una fragilità difensiva preoccupante nelle ultime tre partite lontano dal Barbera, subendo quattro gol contro Brescia e Pisa. Anche a Lecco, i padroni di casa hanno avuto numerose occasioni mal sfruttate. Mignani ha il compito di ripristinare la compattezza difensiva che caratterizzava il Palermo all'inizio del campionato. Il primo banco di prova sarà la partita contro il Cosenza, che cerca di evitare la zona play-out nonostante abbia vinto solo una delle ultime nove partite. Le prossime trasferte del Palermo, contro Spezia e SudTirol, saranno contro avversari in posizione di classifica pericolante. Oltre alla difesa, Mignani dovrà anche lavorare sulla gestione delle partite, poiché il Palermo ha sprecato vantaggi nelle ultime sconfitte e nel pareggio contro la Cremonese, compromettendo la possibilità di una promozione diretta. Tuttavia, c'è un dato che rende ottimisti: il cammino esterno di Mignani con il Bari nella stagione 2022/23 ha registrato il maggior numero di punti (35, come il Frosinone) e il miglior attacco (28 gol).