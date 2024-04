Palermo, GdS: “Rosa a Cosenza per blindare i playoff”

Il Palermo si prepara per la partita contro il Cosenza, con l'obiettivo di ottenere la prima vittoria sotto la guida del nuovo allenatore Mignani. Nonostante alcune assenze importanti, la squadra siciliana si presenta con un modulo di gioco confermato, il 3-4-1-2, con il ritorno di Nedelcearu in difesa e Segre spostato sulla fascia destra. L'articolo del Giornale di Sicilia sottolinea che questa partita sarà un'occasione per valutare se il Palermo è davvero migliorato dopo il pareggio contro la Sampdoria. Nonostante le sensazioni positive, Mignani dovrà ancora lavorare per dare una vera identità alla squadra. L'obiettivo principale rimane la qualificazione ai play-off, anche se il quarto posto sembra difficile da raggiungere. La difesa a tre e il modulo con due punte saranno testati in questa partita, ma il giudizio definitivo dovrà essere dato quando torneranno alcuni giocatori importanti. In ogni caso, l'importante è arrivare ai play-off in buone condizioni, considerando che il Palermo ha avuto un rendimento simile sia in casa che in trasferta.