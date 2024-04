Palermo, GdS: “Ranocchia torna in gruppo, c’è preoccupazione per Aurelio”

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Reggiana, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Due giorni e sarà Palermo-Reggiana , match in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Prosegue, dunque, la preparazione della squadra di Michele Mignani alla gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B . Nella giornata di ieri, i rosanero hanno svolto una seduta pomeridiana al Palermo CFA : nel dettaglio, un’attivazione, un lavoro tattico sulla fase di possesso, gioco di posizione, accelerazioni e una partita a campo ridotto.

Chi ha ripreso a lavorare con il gruppo è Filippo Ranocchia, fermo da metà marzo a causa di una lesione al bicipite femorale. Il centrocampista ex Empoli, pertanto, potrebbe essere convocato già per la sfida contro gli uomini di Alessandro Nesta. "Il ritorno di Ranocchia in squadra rappresenta una notizia positiva per il Palermo, specialmente in un momento in cui la squadra cerca di invertire la tendenza negativa recente. [...] anche se il suo impiego dal primo minuto è incerto", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".