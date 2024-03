Palermo, GdS: “Prima il Pisa, poi tre trappole. Serve la scossa in trasferta ai rosa”

Il Palermo si prepara per una serie di trasferte impegnative contro Pisa, Cosenza, Spezia e Südtirol. L’edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea l'importanza per la squadra di trovare continuità e punti durante queste partite, considerando che le ultime sconfitte sono arrivate proprio contro squadre che stanno dietro il club di Viale del Fante in classifica. Le prossime sfide saranno contro squadre che puntano ai play-off, quindi la formazione rosanero dovrà stare molto attenta. Inoltre, il Cosenza è tradizionalmente una squadra difficile per il Palermo, lo Spezia punta alla salvezza e il Südtirol ha vinto tre partite consecutive in casa. Le trasferte si prospettano quindi difficili per la banda Corini, che dovrà dare il massimo per ottenere risultati positivi, a partire dalla prossima contro il Pisa.