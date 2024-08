Palermo, GdS: “Prezzo alto e concorrenza, Allende-Crnac in salita. Ceccherini…”

"Prezzo alto e concorrenza, affari Allende e Crnac in salita". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Mancano tredici giorni alla fine della sessione estiva. E il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta continuando ad esplorare il mercato, "soprattutto quello estero, per individuare un giocatore che possa rinforzare il Palermo senza richiedere un investimento eccessivo".

Tra i nomi in cima alla lista dei desideri ds ci sarebbero Crnac e Allende. Tuttavia, il costo dei cartellini e la concorrenza di altri club "rappresentano ostacoli significativi". Il Werder Brema, nel dettaglio, sarebbe disposto a mettere sul piatto i sei milioni richiesti per Crnac, cifra che il Palermo non intende versare, preferendo formule come il prestito oneroso o un acquisto definitivo per un massimo di tre milioni di euro. Per quanto riguarda Allende, il Celta Vigo sarebbe disposto a cederlo. Ma il Leganes, neopromosso in Liga, sembra essere in pole position per l’argentino, che a gennaio è costato 4,5 milioni.