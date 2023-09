Palermo, GdS: “Più Lucioni, meno Pigliacelli. È cambiata la regia in difesa”

"L’aumento del tasso tecnico dell’organico del Palermo, in questo avvio di stagione, oltre al cambio di modulo rispetto alla scorsa stagione, ha portato anche delle importanti novità nello sviluppo della manovra dei rosanero". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Un nuovo modo di stare in campo, nuove idee sulle quali Eugenio Corini ha costantemente lavorato nel corso del ritiro pre-campionato e durante le sedute di allenamento quotidiane.