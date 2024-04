Palermo, GdS: “Nuove gerarchie, salgono le quotazioni di Insigne e Traorè”

"Nuove gerarchie: salgono le quotazioni di Insigne e Traorè". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle possibili scelte del nuovo tecnico Michele Mignani per la gara contro la Sampdoria , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Ieri, il primo allenamento diretto dall'allenatore ex Bari sotto lo sguardo attento del direttore sportivo Leandro Rinaudo e del consulente tecnico del City Group Riccardo Bigon . Risollevare il morale della squadra, attenzionare la fase difensiva, troppe volte apparsa poco equilibrata, riaccendere l’entusiasmo della tifoseria. Sono questi alcuni dei compiti del mister nativo di Genova. E la gara contro la Sampdoria , reduce da quattro successi di fila, è sicuramente "la sfida migliore per iniziare a misurarsi e comprendere quali sono realmente gli aspetti da migliorare e quelli nei quali occorre semplicemente limare alcuni dettagli".

Il 4-3-1-2 è il modulo più utilizzato da Mignani negli ultimi anni, "con notevoli risultati soprattutto per le punte. Rispetto a Corini, infatti, l’idea di calcio di Mignani è più conservativa in fase di non possesso e meno spregiudicata in fase offensiva e, di conseguenza, tutte quelle che erano le gerarchie stabilite con Corini potrebbero presto essere stravolte", si legge. E in tal senso chi potrebbe beneficiarne sono Insigne, Traoré, Mancuso e Di Mariano. D'altra parte, il modo di intendere il calcio di Corini non esaltava le doti offensive dell'ex Frosinone, ma con Mignani le caratteristiche di Insigne"potrebbero sposarsi perfettamente". Stesso discorso può essere fatto per Traoré, approdato nel capoluogo siciliano a gennaio e che fin qui ha trovato poco spazio. Seguiranno aggiornamenti...